Казбек Коков встретился с гендиректором Эльбрусского горнорудного комбината Игорем Ушаковым





Полевые исследования завершены, идет обработка полученных результатов. Реализацию инвестпроекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд в Тырныаузе обсудили Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и гендиректор горнорудного комбината Игорь Ушаков. Озвучено, что уже разработаны предварительные материалы проектной документации и оценки воздействия на окружающую среду. Продумывается обеспечение площадки комбината энергоресурсами и дорожной инфраструктурой. «Россети Северный Кавказ» и «Газпром газораспределение Нальчик» обеспечат техприсоединение устройств и объектов капитального строительства к сетям за счет собственных средств. В августе-сентябре начнутся работы по расчистке территории для строительства самого комбината и сооружения автодороги. Планируемые объемы добычи и переработки руды составляют до полутора миллиона тонн в год, что может полностью заместить импорт данной продукции в России. Будет создано порядка 800 новых рабочих мест.