Казбек Коков встретился с директором Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком»





Казбек Коков встретился с директором Кабардино-Балкарского филиала компании «Ростелеком» Залимом Хутовым. Обсуждены дальнейшие планы по цифровизации региона, ведь это одно из ключевых условий успешного развития экономики и повышения качества социальных услуг. Среди рассмотренных вопросов – развитие оптической инфраструктуры и информатизация социальной сферы. В рамках реализации национальных проектов «умные» технологии уже интегрированы в здравоохранение и систему образования региона. В сфере торговли, услуг и ЖКХ использование безналичных способов оплаты позволяет снизить риск ошибок, связанных с человеческим фактором. А внедрение цифровых услуг в сфере туризма будет способствовать безопасности и комфорту граждан во время активного отдыха в горах. В ходе встречи говорили и о возможностях применения цифровых технологий для повышения безопасности на дорогах и в местах массового скопления людей, в том числе в образовательных учреждениях. Все направления, обозначенные на встрече, планируется объединить на платформе «Цифровой регион». Реализовать большинство проектов намерены в 21-22-м годах.