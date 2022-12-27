Казбек Коков вручил премии Главы КБР журналистам республики

Сотрудники печатных и электронных изданий, радиоведущие и тележурналисты – сегодня в Доме правительства награждают тех, кто обычно сам освещает такие события и при этом остается за кадром. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил каждого, кто собрался в зале, за объективность, профессиональный подход и любовь к своему делу.
Лучшая публикация и проект, лучший журналист, а также блогер – номинаций всего 10. Имена победителей назвал специальный Совет по итогам конкурса. Каждый обладатель премии Главы Кабардино-Балкарии в области СМИ и социальных медиа получит и материальную поддержку – по 300 тысяч рублей. Согласно указу Казбека Кокова, лучшим телевизионным журналистом республики стала специальный корреспондент Службы информационных программ ТВ ГТРК “Кабардино-Балкария” Наталья Булат.
После вручения наград участники церемонии сфотографировались на память. Глава Кабардино-Балкарии пожелал лауреатам новых успехов, подчеркнув, что и в дальнейшем заслуги работников СМИ и социальных медиа в республике без внимания не останутся.
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