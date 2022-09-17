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Казбек Коков вручил памятную медаль Мухадину Циканову

Казбек Коков вручил памятную медаль Мухадину Циканову

17.09.2022 | 17:47
Глава КБР Казбек Коков вручил памятную медаль «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» общественному деятелю Мухадину Циканову. Руководитель республики сообщил об этом в своем телеграм-канале. «В ходе сегодняшней поездки в Черекский район встретился с одним из видных общественных и религиозных деятелей республики Мухадином Мамсуровичем Цикановым». «Вручил нашему уважаемому старшему памятную медаль «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики». Единая Кабардино-Балкария процветает именно благодаря таким старшим, как Мухадин Мамсурович, благодаря их самоотверженному труду, доблести и порядочности. Выразил Мухадину Мамсуровичу благодарность за то, что и сегодня он делает многое для нашего общества, пожелал крепкого здоровья, добра, сил и неиссякаемой жизненной энергии», - говорится в публикации Главы КБР.
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