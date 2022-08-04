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Казбек Коков вручил государственные награды родственникам бойцов из КБР, погибших во время специальной военной операции

Казбек Коков вручил государственные награды родственникам бойцов из КБР, погибших во время специальной военной операции

04.08.2022 | 14:10
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в исполнении воинского и служебного долга, орденом Мужества награждены посмертно ефрейтор Абаев Ахмет Хусенович, сержант Гороев Азамат Асланович, сержант Гошоков Темиркан Заурович, рядовой Мурзаев Руслан Ильмутдинович, лейтенант Хатохов Адам Заурбиевич. "Наши воины с честью выполнили свой служебный долг, проявили героизм и отвагу, защищая свое Отечество. Именно на их примерах будут воспитываться нынешние и будущие поколения молодых людей. Их имена вписаны в летопись Кабардино-Балкарской Республики и Российского государства. Это невосполнимая утрата для каждой семьи, мы скорбим и всегда будем рядом. Имена героев навечно в наших сердцах. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей", - пишет Глава региона в своем телеграм-канале.
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