Казбек Коков вручил государственные награды родственникам бойцов из КБР, погибших во время специальной военной операции

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в исполнении воинского и служебного долга, орденом Мужества награждены посмертно ефрейтор Абаев Ахмет Хусенович, сержант Гороев Азамат Асланович, сержант Гошоков Темиркан Заурович, рядовой Мурзаев Руслан Ильмутдинович, лейтенант Хатохов Адам Заурбиевич. "Наши воины с честью выполнили свой служебный долг, проявили героизм и отвагу, защищая свое Отечество. Именно на их примерах будут воспитываться нынешние и будущие поколения молодых людей. Их имена вписаны в летопись Кабардино-Балкарской Республики и Российского государства. Это невосполнимая утрата для каждой семьи, мы скорбим и всегда будем рядом. Имена героев навечно в наших сердцах. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей", - пишет Глава региона в своем телеграм-канале.