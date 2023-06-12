Казбек Коков вручил госнаграды жителям КБР за вклад в развитие региона

В Колонном зале Дома правительства – педагоги, врачи, работники сельского хозяйства, культуры, спорта, спасатели и правоохранители – все те, кто посвятил себя служению профессии и родной республике.
2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Обращаясь к собравшимся, Казбек Коков подчеркнул: наставничество – высокая миссия. Учителя передают подрастающему поколению не только знания, но и духовно-нравственные ценности. Татьяна Кочемова трудится в школе почти полвека. Ей присвоили звание «Заслуженный учитель Кабардино-Балкарии».
Особые слова признательности Глава Кабардино-Балкарии адресовал медикам – за их благородный труд и спасенные человеческие жизни. Почетного звания «Заслуженный врач России» удостоен руководитель Медицинского консультативно-диагностического центра Ахмед Асланов.
Высокими наградами отмечены и те, кто вносит значительный вклад в развитие культуры. Ведущему артисту симфонического оркестра республиканской госфилармонии Игорю Растеряеву присвоего почетное звание «Народный артист Кабардино-Балкарии».
Государственные награды российского и республиканского уровней получили больше 40 жителей региона.
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