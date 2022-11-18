Казбек Коков возложил цветы к памятнику Тимборы Мальбахова

Глава КБР Казбек Коков почтил память выдающегося государственного и политического деятеля республики Тимборы Кубатиевича Мальбахова, со дня рождения которого сегодня исполнилось 105 лет. Глава республики возложил цветы к памятнику Тимборы Мальбахова.

В годы руководства Тимборы Мальбахова Кабардино-Балкария получила аграрно-индустриальное развитие, достигла высоких результатов в социально-экономической, научно-образовательной и культурной сферах, была отмечена орденами Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов.

«Тимбора Кубатиевич был прекрасным оратором. Хотя он говорил тихо, но каждое произнесённое им слово звучало весомо и убедительно. Своим широким кругозором, эрудицией, аналитическим умом и феноменальной памятью он покорял всех, кто с ним общался. Обладая большой властью, он оставался простым и открытым человеком, тонко чувствовавшим нужды людей», - отметил Казбек Коков в беседе с родными Тимборы Мальбахова.

Отдать дань уважения человеку, возглавлявшему республику в течение трех десятилетий на посту первого секретаря обкома КПСС, пришли Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, Главный федеральный инспектор по КБР Тимур Макоев, члены Правительства республики, представители политических партий, общественных объединений, родные и коллеги Тимборы Мальбахова оды его руководства были временем огромных свершений и ярких достижений. Все мы знаем и

На своей официальной странице в память о выдающемся земляке Казбек Коков написал: «В Тимборе Кубатиевиче гармонично сочетались национальная гордость и интернационализм. Он искренне переживал любое посягательство на завещанные нашими предками ценности единства и дружбы народов Кабардино-Балкарии, говорил: «Берегите честь своих отцов и дедов. Это ваша земля, ваша страна, ваша Кабардино-Балкария! И она не может принадлежать другому, как не может стать и твоей собственностью… Будьте дружны. Единство должно быть вашим знаменем!»

«Тимбора Кубатиевич Мальбахов был участником Великой Отечественной войны. Многочисленными государственными наградами отмечены его мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, его беззаветная преданность своей Родине. Несомненно, Тимбора Кубатиевич был личностью российского и общесоюзного масштаба. Это был человек с могучим интеллектом и высокой культурой, с необыкновенным благородством и гражданским мужеством. Он прожил замечательную жизнь как незаурядный и талантливый руководитель, глубоко порядочный, очень скромный человек. За всё доброе, что он сделал для республики, Тимбора Кубатиевич достоин самых высоких почестей. Но я уверен, что лучшим воздаянием его заслугам, памяти о нём станет продолжение дела, которому он посвятил всю сознательную жизнь во имя благополучия и процветания родной Кабардино-Балкарии», - говорится в публикации руководителя республики.