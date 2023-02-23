Казбек Коков возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нальчике

В День защитника Отечества Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков почтил память погибших воинов возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нальчике, сообщает пресс-служба Главы КБР. В памятном мероприятии приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, министры, представители органов местного самоуправления городского округа Нальчик, правоохранительных и силовых структур, ветеранских и молодежных организаций. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят сегодня во всех городских округах и районах республики.