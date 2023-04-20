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Казбек Коков вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

Казбек Коков вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

20.04.2023 | 11:04
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и состава президиума этого Совета. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Председателем совещательного органа является глава государства, его заместителем — Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Совет разделен на федеральную, региональную и муниципальную части. Президиум совета возглавил Михаил Мишустин, его заместителем на этом посту стал первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко. В соответствии с указом в состав Совета вошел Глава КБР Казбек Коков. Среди новых членов Совета также зампредседателя правительства - глава его аппарата Дмитрий Григоренко, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В региональную и муниципальную части включены представители новых территорий Российской Федерации. Сегодня Президент проведет первое заседание Совета по развитию местного самоуправления в обновленном составе.
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