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Казбек Коков вдвое увеличил гранты и стипендии деятелям культуры и учредил новые

Казбек Коков вдвое увеличил гранты и стипендии деятелям культуры и учредил новые

31.01.2023 | 16:34
Казбек Коков вдвое увеличил размеры театральных грантов и стипендий деятелям культуры и искусства, сообщает пре5сс-служба Главы КБР. Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы КБР. Изменения внесены в Указ Президента КБР от 7 октября 2011 года № 140-УП «Об учреждении грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства» и Указ Главы КБР от 16 октября 2014 года № 211-УГ «О государственных стипендиях в области культуры и искусства». Суммы театральных грантов увеличиваются с 500 тысяч до одного миллиона рублей каждый. Размеры стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов и исполнителей, деятелей культуры и искусства и творческой молодежи соответственно составят 6000, 4000 и 3000 рублей ежемесячно. Повышение стипендий деятелям культуры по указу Главы республики состоялось и в марте 2020 года. Также готовятся к подписанию указы Главы КБР об учреждении новых грантов в области танцевального искусства и симфонической музыки. Указом учреждаются четыре ежегодных гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики для государственной поддержки творческих проектов танцевальных и музыкальных коллективов в размере одного миллиона рублей каждый. Кроме того, прорабатывается документ о поддержке молодых музыкантов Симфонического оркестра Кабардино-Балкарской Госфилармонии. Повышения коснутся порядка 700 творческих работников. Данные меры поддержки в сфере культуры и искусства вводятся по итогам встречи Главы КБР Казбека Кокова с деятелями культуры республики, которая состоялась в декабре прошлого года.
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