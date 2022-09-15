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Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в работе стратегической сессии

Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в работе стратегической сессии

15.09.2022 | 18:33
Сегодня Глава КБР Казбек Коков в режиме видеосвязи принял участие в стратегической сессии, которую провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на базе инновационного центра «Сколково». Марат Хуснуллин представил участникам Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года, которая сформирована, исходя целей и задач, поставленных руководством страны, аналитических данных специалистов различных направлений, а также на основе предложений регионов. Также на сессии обсуждены вопросы реализации национальных проектов, в первую очередь, в сфере строительства жилья и инфраструктуры. Внимание глав регионов акцентировано на комплексном развитии территорий. Вице-премьер Правительства РФ затронул темы эффективности территориального планирования, внедрения современных цифровых технологий, развития импортозамещения в строительной отрасли. Казбек Коков по итогам сессии отметил, что стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства станет для регионов одним из ключевых документов в работе. «Нашей общей главной задачей, поставленной Президентом России, остаётся улучшение качества жизни людей. Уверен, с намеченными планами и поставленными задачами наша республика справится», - подчеркнул Глава республики.
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