Казбек Коков констатировал рост популярности здорового образа жизни в КБР

Говоря о спорте, Казбек Коков отметил, что с каждым годом в республике растет популярность здорового образа жизни. Этому способствуют государственная поддержка физической культуры и спорта, а также проведение спортивных соревнований различного уровня.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» с 2019 года в республике построено 62 объекта, включая спорткомплексы, ФОКи, спортзалы, плоскостные сооружения и 34 многофункциональные спортивные площадки.
В предстоящий период работа по строительству, ремонту и оснащению спортивных объектов будет продолжена. Особое внимание уделяется расширению охвата населения занятиями физической культурой и спортом, а также поддержке тренерского состава.
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