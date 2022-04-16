Казбек Коков в Донецке обсудил с Денисом Пушилиным вопросы взаимодействия

Сегодня Глава КБР Казбек Коков с официальным визитом находится в Донецке, где состоялась его рабочая встреча с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом Казбек Коков рассказал в своем телеграм-канале. «С народом Донбасса жителей Кабардино-Балкарии связывают давние добрые отношения, одна славная история. Наши отцы и деды не раз бок о бок проливали кровь за свою Родину и общее будущее. События, разворачивающиеся на наших глазах, в очередной раз свидетельствуют о безальтернативности принятого нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным решения о защите нашей страны, жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины. Промедление могло лишь усугубить масштабы потерь среди мирного населения, привести к еще большим издержкам для России», - заявил Глава Кабардино-Балкарии.«Конечно, в нынешних сложных обстоятельствах мы не остаёмся в стороне от трудностей братского народа Донбасса. Сегодня в Донецке встретился с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Обсудили вопросы дальнейшего оперативного взаимодействия. Речь, прежде всего, о гуманитарной помощи, очередная колонна которой в объёме 100 тонн выехала из Нальчика на Донбасс вчера вечером. Также передал Денису Владимировичу документ на 20 тонн груза, который включает лекарства, медицинские принадлежности, автономные источники электроэнергии, продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, для нужд ДНР передаем новый автомобиль скорой медицинской помощи. Планируем и в дальнейшем наращивать поддержку в здравоохранении, восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры, сельском хозяйстве и других сферах», - говорится в публикации. Казбек Коков также сообщил об инициативе медицинского сообщества Кабардино-Балкарии: «Не остались в стороне от событий в ДНР и ЛНР медицинские работники Кабардино-Балкарии. Наши врачи Института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии готовы в случае необходимости оказывать помощь пострадавшим, в том числе за пределами республики. Это высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт лечения пациентов с огнестрельными и минно-взрывными ранениями». «Отдельно обсудили тему отдыха детей у нас в регионе. Сейчас в детском реабилитационном центре «Радуга» в Нальчике находятся 35 детей из Макеевки, которые получают медицинскую и социально-психологическую помощь. Во время нашей недавней встречи ребята просили передать привет в родную Макеевку и лично Денису Владимировичу. С удовольствием выполнил эту ответственную миссию. Сразу после отъезда первой группы ребят ожидаем следующую. Тему детского оздоровительного отдыха будем развивать. У наших специалистов имеется большой опыт, который будет полезен для ребят Донбасса», - поделился Глава подробностями поездки. Также в сообщении говорится, что обсуждены вопросы проведения посевной, работы агропромышленного сектора в целом. Кабардино-Балкария в случае необходимости окажет помощь с поставкой семян и удобрений. «С народными республиками Донбасса будем взаимодействовать по всем вышеуказанным направлениям и, конечно, продолжим оказание гуманитарной помощи братскому народу», - подчеркнул Казбек Коков. В свою очередь, Денис Пушилин в своем телеграм-канале написал: "В Республике находится делегация из Кабардино-Балкарии, возглавляемая ее Главой Казбеком Коковым. Поддержка Республики ощущается во многих сферах. Ее военнослужащие принимают участие в освободительной спецоперации. В Кабардино-Балкарии отдыхают наши дети. Республика готова оказывать помощь Донбассу в сфере здравоохранения в виде поставок лекарственных средств, автомашин скорой помощи, предлагает участие в восстановлении социально значимых объектов, поставке строительных материалов и необходимой техники. Будем сотрудничать!"