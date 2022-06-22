Казбек Коков в День памяти и скорби обратился к жителям Кабардино-Балкарии

Сегодня в России – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной. К жителям республики обратился Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. 22 июня – одна из самых трагических дат в нашей истории. В этот день 81 год назад началась Великая Отечественная война. На смертельный бой с грозной фашистской силой в едином порыве поднялся весь многонациональный народ нашей огромной страны, который, явив миру невиданные стойкость и мужество, сокрушил жестокого врага, ценой огромных жертв определил исход всей Второй мировой войны. Сегодня мы вспоминаем всех, кто героически сражался на фронтах, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отчизны, кто не покладая рук трудился на заводах и колхозных полях, кто был замучен в фашистских застенках, погиб от голода и тяжелых лишений. Память о них будет жить вечно. В последнее время усиливаются попытки исказить значение решающего вклада советского народа в разгром фашизма. Наш святой долг – решительно противостоять любым попыткам извратить историческую правду. Великая Отечественная война преподала множество уроков. Главный из них – мы непобедимы лишь тогда, когда едины, солидарны и сопричастны к судьбе Отчизны. В сегодняшних условиях, когда определенные силы в очередной раз стремятся испытать Россию на прочность, мы должны укреплять наше единство, традиции патриотизма и верного служения Отечеству. Наши деды и отцы защитили Родину, подарили будущее нашей стране. Их бессмертный подвиг навсегда останется в наших сердцах, говорится в обращении Главы республики.