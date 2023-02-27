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Казбек Коков в Адыгее принял участие в открытии конкурса учителей родного языка и литературы

Казбек Коков в Адыгее принял участие в открытии конкурса учителей родного языка и литературы

27.02.2023 | 22:25
Сегодня в Адыгее Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в открытии регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса “Лучший учитель родного языка и родной литературы”. В нашей республике муниципальный и региональный этапы пройдут в марте и апреле. “Именно благодаря самоотверженному труду учителей родных языков в России сохраняется самобытная культура народов многонациональной родины”, – обращаясь к собравшимся, подчеркнул Казбек Коков. Казбек Коков также выразил уверенность, что педагоги Кабардино-Балкарии достойно представят регион на всероссийском уровне.   https://t.me/vestikbr
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