Казбек Коков в Адыгее принял участие в открытии конкурса учителей родного языка и литературы

Сегодня в Адыгее Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в открытии регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса “Лучший учитель родного языка и родной литературы”.
В нашей республике муниципальный и региональный этапы пройдут в марте и апреле. “Именно благодаря самоотверженному труду учителей родных языков в России сохраняется самобытная культура народов многонациональной родины”, – обращаясь к собравшимся, подчеркнул Казбек Коков.
Казбек Коков также выразил уверенность, что педагоги Кабардино-Балкарии достойно представят регион на всероссийском уровне.
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