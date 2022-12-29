Глава КБР Казбек Коков увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства

Глава КБР Казбек Коков заявил, что со следующего года в два раза будет увеличена грантовая поддержка государственных театров республики, аналогичная поддержка будет оказываться Госфилармонии и танцевальным ансамблям «Кабардинка», «Балкария», «Терские казаки», сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Кроме того, вдвое будут увеличены стипендии работникам культуры, которые сегодня получают 600 человек. Об этом было сказано сегодня на заседании Совета при Главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам. Казбек Коков отметил, что решение принято по итогам недавней встречи с деятелями культуры. Руководитель региона также сказал, что региональные доплаты в сумме порядка 4 тысяч рублей будут получать 20 молодых работников творческих специальностей, которые пойдут после вуза работать в учреждения культуры. Глава КБР подчеркнул, что сфера культуры будет получать поддержку и в дальнейшем. Министр культуры КБР Мухадин Кумахов рассказал, что по нацпроекту «Культура» в 2022 году реализованы два региональных проекта - «Культурная среда» и «Творческие люди». В 2022 году капитально отремонтированы дома культуры в селениях Дыгулыбгей, Ташлы-Тала, Камлюково, Урвань и станице Александровской. Ремонт дома культуры селения Озрек будет завершен в 2023 году. В Нальчике построен Центр культурного развития, завершен капитальный ремонт Театра юного зрителя. Отремонтированы детские школы искусств в Нальчике и Анзорее, в Прохладном будет закончен в 2023 году. ДШИ в Черекском, Майском и Урванском районах оснащены музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами, созданы модельные библиотеки.