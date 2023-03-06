Казбек Коков учредил гранты в области исполнительских искусств

Глава КБР Казбек Коков подписал указ об учреждении грантов в сфере исполнительских искусств. Согласно документу ежегодно три гранта в размере одного миллиона рублей каждый будут на конкурсной основе предоставляться профессиональным хореографическим и песенно-танцевальным коллективам республики для реализации творческих проектов. Аналогичная государственная поддержка предусмотрена и для творческих проектов профессиональных коллективов симфонических оркестров. Грантовая поддержка за счет республиканского бюджета будет предоставляться уже с этого года. Присуждаются гранты решением Главы Кабардино-Балкарской Республики по представлению Правительства республики сроком на один год. Правительству в соответствии с указом предстоит утвердить положения о грантах, определяющие порядки предоставления грантов и осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий их предоставления. Документ опубликован на сайте Главы КБР https://glava.kbr.ru/. Напомним, в конце января Глава КБР Казбек Коков своим указом вдвое увеличил размеры театральных грантов и стипендий деятелям культуры и искусства. Данные меры государственной поддержки приняты по итогам встречи Казбека Кокова с деятелями культуры республики, которая состоялась в декабре прошлого года.