Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков учредил четыре ежегодные премии в области молодежной политики. Указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.
Награды предназначены для специалистов и общественных деятелей, работающих с детьми и молодежью. Размер премий – по 100 тысяч рублей каждая. Вручать их станут за достижения в реализации государственной молодежной политики. Выплаты лауреатам начнутся с 2027 года. Такой формат господдержки призван стимулировать профессиональную деятельность специалистов молодежной сферы и поощрять общественные инициативы, направленные на развитие подрастающего поколения в Кабардино-Балкарии, говорится в документе.
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