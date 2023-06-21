Казбек Коков участвует в 5-й юбилейной международной выставке «PRO ЯБЛОКО-2023»

На пленарном заседании с докладами о тенденциях развития промышленного садоводства и питомниководства в Российской Федерации выступили представители Министерства сельского хозяйства РФ, регионов СКФО, научно-исследовательских институтов, отраслевых профессиональных объединений, крупных агропромышленных предприятий, финансовых организаций. В целом доля Кабардино-Балкарии в валовом сборе плодов и ягод в России по итогам 2022 года составила 16%. Урожай составил свыше 680 тысяч тонн плодов и ягод, что на 27% выше, чем в 2021 году. Это самый высокий показатель в стране. Республика давно вышла на самообеспеченность по плодам и ягодам и в рамках импортозамещения поставляет в субъекты России более 400 тысяч тонн продукции. Также в нашем регионе функционируют 15 сертифицированных хозяйств, которые в среднем ежегодно производят более 3,5 миллиона саженцев плодовых культур, перекрывая потребности республики в посадочном материале. Порядка 1 миллиона саженцев Кабардино-Балкария направляет за пределы региона.