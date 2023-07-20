Казбек Коков участвовал в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Прошло оно в формате видеоконференции под руководством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.
Обсудили, как в стране реализуют национальные и федеральные проекты. В Кабардино-Балкарии в этом году работы ведут в 270-ти точках, в том числе капитально ремонтируют 60 организаций образования, здравоохранения и культуры, а также строят школы, поликлиники, дома культуры, создают коммунальную и дорожную инфраструктуру. Когда все эти объекты заработают, качество жизни граждан заметно улучшится.
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