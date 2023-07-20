home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков участвовал в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Казбек Коков участвовал в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

20.07.2023 | 22:00
Прошло оно в формате видеоконференции под руководством российского вице-премьера Марата Хуснуллина. Обсудили, как в стране реализуют национальные и федеральные проекты. В Кабардино-Балкарии в этом году работы ведут в 270-ти точках, в том числе капитально ремонтируют 60 организаций образования, здравоохранения и культуры, а также строят школы, поликлиники, дома культуры, создают коммунальную и дорожную инфраструктуру. Когда все эти объекты заработают, качество жизни граждан заметно улучшится.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных