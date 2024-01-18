Казбек Коков участвовал в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Предварительные итоги реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ в 23 году, планы на предстоящий период, а также ход отопительного сезона обсудили сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Провел его зампред Правительства России Марат Хуснуллин, в режиме видео_связи принял участие Глава КБР Казбек Коков.
Прозвучало, что Кабардино-Балкария остается в числе лидеров по достижению целевых показателей нацпроектов. Строятся и ремонтируются объекты в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Реализованы инфраструктурные проекты по водоснабжению жилых районов, в том числе по программе «Чистая вода», введены в строй 83 дорожных объекта. Благоустроены 47 общественных и 110 дворовых территорий. Отмечено, что вопросы прохождения отопительного периода находятся на постоянном контроле. Перебоев в работе профильных служб нет.
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