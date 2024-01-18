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Казбек Коков участвовал в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Казбек Коков участвовал в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

18.01.2024 | 22:10
Предварительные итоги реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ в 23 году, планы на предстоящий период, а также ход отопительного сезона обсудили сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Провел его зампред Правительства России Марат Хуснуллин, в режиме видео_связи принял участие Глава КБР Казбек Коков. Прозвучало, что Кабардино-Балкария остается в числе лидеров по достижению целевых показателей нацпроектов. Строятся и ремонтируются объекты в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Реализованы инфраструктурные проекты по водоснабжению жилых районов, в том числе по программе «Чистая вода», введены в строй 83 дорожных объекта. Благоустроены 47 общественных и 110 дворовых территорий. Отмечено, что вопросы прохождения отопительного периода находятся на постоянном контроле. Перебоев в работе профильных служб нет.   https://t.me/vestikbr
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