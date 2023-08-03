Казбек Коков участвовал в совещании по реализации специального инфраструктурного проекта

Казбек Коков сегодня в режиме ВКС принял участие в совещании по реализации специального инфраструктурного проекта под председательством вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина. Обсудили вопросы восстановления новых российских территорий.
По поручению Владимира Путина Кабардино-Балкария оказывает шефскую помощь Скадовскому и Голопристанскому округам Херсонской области. Восстановительные работы на объектах ведутся с 2022-го года.
В текущем году планируется отремонтировать, в том числе, помещения многофункциональных центров, школьный медицинский кабинет, одну из магистральных водопроводных сетей, амбулаторию, ряд других объектов.
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