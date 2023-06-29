Проанализировали, как исполняются национальные и федеральные проекты, а также как идет строительство и капитальный ремонт школ… Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков участвовал в селекторном совещании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Отмечено, что в Кабардино-Балкарии строят 16 школ. Семь из них планируют ввести в эксплуатацию в декабре, остальные – в конце следующего года. На эти цели направили свыше трех с половиной миллиардов рублей. В нынешнем году капитально отремонтируют 40 зданий общеобразовательных учреждений.
Помимо этого, продолжается строительство и капремонт организаций здравоохранения, спорта и культуры. В республике реализуют инфраструктурные проекты в сфере благоустройства, ЖКХ и строительства. Так, жилья уже ввели в эксплуатацию на 12 процентов больше, чем за такой же период прошлого года…
По дорожным программам работы завершили на 22 объектах, в том числе на 14 региональных трассах и на восьми участках, где установили ограждения. Благодаря комплексному подходу в республике вполовину сократилось число ДТП с летальным исходом. Совершенствуют транспортную систему Нальчика: для столицы Кабардино-Балкарии намерены приобрести 40 пассажирских автобусов.
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