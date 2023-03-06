Казбек Коков сегодня в Москве принял участие во встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества

В этом году исполняется 20 лет выступлению Владимира Путина на встрече глав государств в Малайзии. Именно тогда были заложены основы партнерства России и Исламского мира, ориентированного на совместный поиск адекватных ответов на вызовы современности. В ходе сегодняшней встречи подведены итоги работы Группы в 2022 году и обсуждены перспективы. Состоялась презентация Международного экономического форума «Россия – Исламский мир», который пройдет в мае. Его важным мероприятием станет специальное заседание Группы. Оно будет посвящено вопросам сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.