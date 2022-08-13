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Казбек Коков сегодня осмотрел строительную площадку Тырныаузского горно-обогатительного комбината

Казбек Коков сегодня осмотрел строительную площадку Тырныаузского горно-обогатительного комбината

13.08.2022 | 01:58
Казбек Коков сегодня осмотрел строительную площадку Тырныаузского горно-обогатительного комбината и подъездную дорогу к нему. Протяженность пути превышает 11 километров. Сейчас активно ведется реконструкция участка. Задействовано 75 единиц тяжелой техники. Объем работ большой и рассчитан на 11 месяцев, но строители планируют завершить раньше. Одновременно проектируют инженерные системы. Это инфраструктура электро- и газоснабжения промышленного объекта. Напомню, что проект возобновления добычи руд Тырныаузского месторождения реализуется в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Ввод первых производственных мощностей запланирован на конец 2023 начало 24-го годов. Вольфрам и молибден – редкие тугоплавкие металлы. Они используются в металлургии, автомобиле- и авиастроении, нефтепереработке, оборонной промышленности. Создание собственного производства имеет важное значение в решении задачи их импортозамещения. https://t.me/vestikbr
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