Казбек Коков с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой обсудили проект «Дети Героев»

Он будет реализовываться во взаимодействии с фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитник Отечества», который создан по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Идея создания проекта возникла во время встреч с нашими ребятами — участниками СВО. Это была единственная просьба каждого из них — поддержать семью. Проект «Дети героев» создаем именно для этого. Готовить его начали в апреле текущего года, запустить планируем в августе. Сейчас формируем его методическую часть, инфраструктуру, подбираются кураторы, которые будут взаимодействовать с семьями. Как сообщал ранее, офис проекта будет располагаться на базе корпоративного университета «Эльбрус». В беседе особое внимание уделили теме воспитания подрастающего поколения и сохранения общероссийских ценностей, прежде всего института традиционной семьи, многодетности. Обсудили вопросы оказания психологической поддержки детям и подросткам из групп риска, совершенствования работы психологической службы в учреждениях образования. Глава КБР Казбек коков выразил благодарность Марии Алексеевне за визит в Кабардино-Балкарию и поддержку республиканского проекта «Дети Героев».