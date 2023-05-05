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Казбек Коков с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой обсудили проект «Дети Героев»

Казбек Коков с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой обсудили проект «Дети Героев»

05.05.2023 | 14:25
Он будет реализовываться во взаимодействии с фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитник Отечества», который создан по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Идея создания проекта возникла во время встреч с нашими ребятами — участниками СВО. Это была единственная просьба каждого из них — поддержать семью. Проект «Дети героев» создаем именно для этого. Готовить его начали в апреле текущего года, запустить планируем в августе. Сейчас формируем его методическую часть, инфраструктуру, подбираются кураторы, которые будут взаимодействовать с семьями. Как сообщал ранее, офис проекта будет располагаться на базе корпоративного университета «Эльбрус». В беседе особое внимание уделили теме воспитания подрастающего поколения и сохранения общероссийских ценностей, прежде всего института традиционной семьи, многодетности. Обсудили вопросы оказания психологической поддержки детям и подросткам из групп риска, совершенствования работы психологической службы в учреждениях образования. Глава КБР Казбек коков выразил благодарность Марии Алексеевне за визит в Кабардино-Балкарию и поддержку республиканского проекта «Дети Героев».
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