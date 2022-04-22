Глава КБР Казбек Коков с рабочей поездкой посетил Баксанский район и проинспектировал ход работ на объектах, которые возводятся и ремонтируются в рамках национальных и федеральных проектов. В селении Куба Казбек Коков осмотрел ход строительства новой школы на 500 мест. Возведение объекта стоимостью 311 миллионов рублей осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Согласно проекту новое образовательное учреждение будет представлять двухэтажное здание, общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров. В новой школе предусмотрены учебные классы, библиотека, малый и большой спортивные залы, актовый зал на 300 мест, столовая, медицинский блок, административно-хозяйственные помещения. В настоящее время выполнены земляные работы по устройству котлована с уплотнением, фундаментной подушки, монолитных участков и сейсмических поясов. Проведены сварочные и монтажные работы и подготовительные работы к прокладке инженерных сетей. Ведутся работы по кладке стен из кирпича и установка монолитных железобетонных плит. Работы на объекте планируется завершить в декабре текущего года. Особый акцент Глава республики сделал на необходимости максимально использовать территорию образовательного учреждения под спортивные площадки и функциональные зоны для детей. Здесь же Казбек Коков проинспектировал также ход строительства амбулатории. Возведение объекта общей площадью 513 квадратных метров и стоимостью порядка 42 миллионов рублей началось в феврале текущего года. Подготовительные работы по расчистке территории, устройству фундаментной подушки завершены, ведется установка фундаментных блоков. Согласно проекту предполагается строительство одноэтажного здания на 90 посещений в две смены. В здании будут располагаться кабинеты терапевта, врача-педиатра, узких специалистов, процедурные, палаты, а также вспомогательные помещения. Амбулатория возводится в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Строительство объекта завершится в декабре 2023 года. Руководитель республики пообщался с сотрудниками медицинских учреждений и жителями села, которые высказали свои пожелания. Казбек Коков поручил руководству муниципалитета решить текущие вопросы, с которыми обратились сельчане. В ходе поездки Казбек Коков встретился и с работниками сельхозпредприятий, которые сейчас заняты посевом кукурузы и подсолнечника. Аграрии рассказали, как проходит посевная кампания. В Баксанском районе планируют высадить кукурузу на площади больше 20 тысяч гектаров, подсолнечник займет 3,8 тысячи гектаров. Сельхозработы идут в штатном режиме, удобрения и семена имеются в достаточном количестве. В целом по республике планируется занять под подсолнечник не менее 14 тысяч гектаров, а под кукурузу, которая является в регионе основной зерновой культурой, - около 148 тысяч гектаров. Глава региона также осмотрел три ремонтируемых дорожных участка в районе нескольких населенных пунктов. Работы на автодороге Куба-Малка, общей протяженностью 6,7 километров начались в декабре прошлого года. На протяжении 3,6 километра уже отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, проведены работы по укладке нижнего слоя асфальта. Капитальный ремонт здесь будет завершен досрочно — объект будет сдан в эксплуатацию на год раньше запланированного. До этого времени помимо дорожных работ будут укреплены обочины проезжей части, отремонтированы водопропускные трубы и установлены барьерные ограждения. В границах селения Малка на протяжении 1,5 километров будут устроены линии наружного освещения, тротуары, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Досрочное завершение ремонтных работ планируется и на участке автодороги Куба-Псыхурей-Крем-Константиновка протяженностью 4,4 километра. Работы на объекте начались в конце декабря прошлого года и завершаться уже в мае. Подготовительные работы для укладки нового щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия выполнены, ведутся работы по устройству тротуаров и установке бордюров. Ремонтируемый участок дороги будет укреплен обочинами, кроме того намечен и косметический ремонт автодорожного моста. Для обеспечения безопасности дорожного движения в границах селения Псыхурей будут установлены восемь остановочных комплексов, обустроены четыре пешеходных перехода со светофорами типа Т-7, устроены линии наружного освещения, протяженностью более 5 километров, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. В настоящее время устраивается основание трансформаторной подстанции. Ремонт автодороги Куба-Таба — Верхний Куркужин, протяженностью 5,5 километра также завершится летом. Устроен выравнивающий слой из асфальтобетонного покрытия по одной полосе протяженностью 1,8 километра, установлена большая часть бортовых камней. На объекте продолжаются работы по фрезеровке старого покрытия и ремонту автодорожного моста через реку Куркужин. Будут укреплены обочины и отремонтирован автодорожный мост через реку Куркужин. Тротуары, пешеходные переходы со светофорами, дорожные знаки, разметка также будут обеспечены. Объекты дорожной инфраструктуры ремонтируются в рамках в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».