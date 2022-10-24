Глава КБР Казбек Коков проинспектировал работы на основных стройплощадках Эльбрусского района

Казбек Коков с рабочей поездкой побывал в Эльбрусском районе, сообщает пресс-служба Главы КБР. Руководитель республики ознакомился с подготовкой к горнолыжному сезону, а также посетил ряд объектов, где в настоящее время идут строительные и ремонтные работы. С начала года Кабардино-Балкария приняла почти миллион отдыхающих, уже сейчас туроператоры прогнозируют активный туристический поток в республику. Наибольшее количество отдыхающих наблюдается в период горнолыжного сезона. Главной точкой притяжения становится курорт «Эльбрус», где фиксируется самый продолжительный горнолыжный сезон в стране - с конца осени и до середины лета. В Кабардино-Балкарии совместно с Кавказ.РФ продолжается масштабная модернизация всесезонного курорта «Эльбрус». Работа осуществляется по согласованному с Правительством России мастер-плану. Развивается инфраструктура Эльбрусского района: создается современная развитая рекреационная территория с канатными дорогами, трассами, местами отдыха и стоянками. В настоящее время на Азау идет строительство новой канатной дороги и благоустраиваются парковки на 800 мест. К концу этого года на Эльбрусе будут введены в эксплуатацию две новые канатные дороги и восемь горнолыжных трасс. Одна канатка - открытая четырехместная, протяженностью 203 метра, вторая - закрытая, протяженностью 830 метров. Общая протяженность новых горнолыжных зон всех уровней сложности составит 6,2 километра. Сейчас на горе работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс. «Этого, конечно, уже недостаточно, но новые объекты туристской инфраструктуры помогут удовлетворить возрастающий интерес к нашим курортам. Развитие рекреационной зоны в обязательном порядке сопровождаем развитием и самого Эльбрусского района», - отметил Глава КБР. Казбек Коков осмотрел ряд объектов, которые включены в план реализации национальных проектов, государственных и региональных программ. Это коллектор на поляне Азау, который протянется до поселка Эльбрус с охватом системы водоотведения. В поселке проект будет завершен за два года, к концу 2023-го. Глава региона осмотрел новую участковую больницу в поселке Эльбрус, где будет работать травматологическое отделение и лицей в Тырныаузе. В образовательном учреждении завершен ремонт, где сейчас обучаются около 700 детей. Казбек Коков осмотрел также обновленный краеведческий музей, районную библиотеку и благоустроенную центральную площадь. В Эльбрусском районе продолжается строительство Тырныаузского горнорудного комбината. Крупный стратегический промышленный объект возводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.