Казбек Коков с делегацией от КБР принимает участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи

В Москве проходит первый съезд Российского движения детей и молодежи. В историческом событии участвуют активисты из всех 89 субъектов России, включая и новые регионы. Кабардино-Балкарию на съезде представляет большая делегация.
В течение двух дней участники были вовлечены в мастер-классы, тренинги, социальные акции. В работе дискуссионных площадок по тематическим трекам они представляли свои идеи и проекты по структуре и направлениям работы нового молодежного движения в стране.
“Наука и технологии”, “Волонтерство и добровольчество” “Дипломатические отношения” - тем более 10. Одна из основных задач съезда - рассказать, как можно большему числу потенциальных участников Движения о его базовых положениях, деятельности, структуре и системе управления.
На форуме также побывали почетные гости: это олимпийские чемпионы, медийные личности и политики. Сегодня лично поддержать молодежь республики приехал Глава региона Казбек Коков. Он осмотрел площадки мероприятия и пообщался с делегатами. В студии павильона “Народный фронт” Казбек Коков записал видеообращение к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции.
В интервью нашей съемочной группе руководитель Кабардино-Балкарии подчеркнул, что сама идея создания этого движения очень своевременная и задачи, которые стоят перед активистами, глобальные.
Кстати, именно сегодня участники съезда после бурных дискуссий определились с названием организации. Теперь это “Движение первых”.
И сегодня же вместе с почетными гостями съезда Глава КБР и республиканские делегаты посетили церемонию торжественного закрытия форума. С именитыми артистами страны на сцене - самый юный представитель от Кабардино-Балкарии Заур Барагунов. Он спел дуэтом с певцом Шаманом.
Музыкально-хореографическую композицию, посвященную защитникам Отечества, зал смотрел и слушал стоя. Церемония закрытия позади, но завтра участников съезда еще ждут выездные дискуссионные площадки.
https://t.me/vestikbr