Казбек Коков: «С 1 сентября все основные мероприятия должны проходить под эгидой столетия Кабардино-Балкарии»





С 1 сентября все основные мероприятия должны проходить под эгидой столетия Кабардино-Балкарии. Такое указание сегодня дал Казбек Коков на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия образования республики. Глава региона отметил важность комплексного подхода в подготовке к предстоящим мероприятиям. «Новый уровень благоустройства, новые социально важные объекты, продуманная программа с учетом многонационального культурного разнообразия, символика, наполненная смыслом для каждого жителя, и гостеприимство — вот что должно лечь в основу праздника, который посвящен вековому юбилею нашей республики», — подчеркнул Казбек Коков.