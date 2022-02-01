Сегодня в ходе заседания Оперативного штаба Глава КБР Казбек Коков рассказал о планах развития системы здравоохранения в Эльбрусском районе. В заседании в режиме ВКС принимали участие представители Парламента и Правительства республики, министерств и ведомств, муниципальных образований, правоохранительных органов, общественного сектора.

В частности, Казбек Коков заявил о начале строительства уже в этом году нового корпуса участковой больницы в поселке Эльбрус площадью 520 квадратных метров. На реализацию проекта по программе модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено 50 миллионов рублей. Действующее здание участковой больницы площадью около 350 квадратных метров будет реконструировано. Совокупная мощность круглосуточных стационарных отделений участковой больницы увеличится с 20 до 70 коек. Казбек Коков пояснил, что в летний период учреждение будет оказывать специализированную помощь пациентам, страдающим от сезонной аллергии.

В новом корпусе разместится современное травматологическое отделение, где смогут получать помощь, в том числе, туристы, количество которых растет.

Глава республики подчеркнул, что о закрытии участковой больницы, сокращении медицинского персонала речи нет, а предстоящие изменения связаны с тем, что учреждение станет структурным подразделением Центральной районной больницы Эльбрусского района. Реорганизация позволит объединить кадровые, финансовые, материально-технические ресурсы двух учреждений и использовать их более эффективно при оказании медицинской помощи населению муниципального района. Казбек Коков также проинформировал, что главным врачом ЦРБ Эльбрусского района назначен один из лучших хирургов республики — Заслуженный врач КБР, врач высшей категории Хабибуллах Тилов.

Глава республики анонсировал строительство нового корпуса и в Центральной районной больнице Эльбрусского муниципального района. Разработан проект и определено место под строительство здания, готовится заявка в Правительство РФ.

«Вопрос развития системы здравоохранения Эльбрусского района стоит на особом контроле, - подчеркнул Казбек Коков. - Реорганизация положительно скажется на оплате работы медицинского персонала и качестве предоставления услуг, в первую очередь, жителям поселка Эльбрус, а также туристам, которые посещают данную дестинацию».