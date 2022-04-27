Казбек Коков рассказал о боевом пути своих дедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны

Глава КБР Казбек Коков в сегодняшней публикации в телеграм-канале рассказал о боевом пути своих дедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. История вызвала живой отклик среди подписчиков. Глава республики пригласил земляков посетить сайт «Память народа», где опубликованы архивные документы Министерства обороны России.

В своей публикации Казбек Коков написал: «Просматривая государственную информационную систему «Память народа» Министерства обороны России, нашел архивные документы своих дедов: Кокова Мухамеда Камботовича и Ашнокова Тауби Пититовича. Оба в составе Красной Армии воевали против немецко-фашистских захватчиков, защищали Родину. Информация учетно-послужной картотеки рассказывает о боевом пути каждого из них.

Коков Мухамед Камботович, старший лейтенант интендантской службы. Призван в феврале 1940 года. Служил в 115-й Кавалерийской дивизии 16-го стрелкового корпуса ЧГВ. Участвовал в боях за Смоленск, Воронеж, Кавказ. Был ранен. Документы хранятся в центральном архиве Министерства обороны РФ. Удостоен медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ашноков Тауби Пититович, старший лейтенант. Ушел в армию в декабре 1941 года. Был командиром взвода батареи 1168 Стрелкового Краснознаменного полка 346 Стрелковой Дебальцевской Краснознаменной Дивизии. Представлен к награждению орденом Отечественной войны I степени, решением Верховного Совета СССР удостоен ордена Красной звезды.

В наградном листе указано: «На фронтах Отечественной войны с 15.05.1942г. - Западный, Юго-Западный, 4-й Украинский. Имеет одно тяжелое ранение. Товарищ Ашноков Т.П. проявил себя в боях против немецких захватчиков 8.05.1944 при прорыве обороны противника в районе Сапун-горы. Минометным огнем уничтожил 4 пулеметные точки и до взвода солдат и офицеров противника. Тем самым наша пехота имела возможность быстро продвинуться вперед и занять траншеи противника. 9.05.1944 товарищ Ашноков в бою за город Севастополь минометным огнем уничтожил 2 пулеметные точки и 20 солдат противника. В боях ведет себя смело и мужественно. За проявленные смелость, отвагу и умелое руководство в роте представляю товарища Ашнокова к Правительственной награде – ордену Отечественной войны I степени. Командир 1168 СКП подполковник Серин. 14 мая 1944 г.». Данный архивный документ был рассекречен в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года №181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Также удостоен медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

«Я искренне благодарен тем, кто бережно хранит память о наших героях, создателям ГИС «Память народа», тем, кто ведет важную, кропотливую и очень нужную всем нам работу. Объем собранной с 2015 года информации, документов, историй службы воинов впечатляет. Здесь опубликованы именные списки потерь солдат и офицеров, более 79 тысяч паспортов воинских захоронений, свыше 109 миллионов оцифрованных страниц архивных документов, более 16 миллионов записей о судьбах военнослужащих (убитых, раненных, плененных или пропавших без вести), описание 227 крупнейших сражений Великой Отечественной войны», - говорится в тексте сообщения руководителя республики.

Напомним, 9 мая в столице Кабардино-Балкарской Республике Нальчике состоится шествие «Бессмертного полка», в котором Казбек Коков примет участие.