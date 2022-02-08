Казбек Коков провел заседание Совета при Главе КБР по вопросам высшего образования и науки

Казбек Коков в режиме ВКС провел заседание Совета при Главе КБР по вопросам высшего образования и науки, который был создан в сентябре 2020 года.

В заседании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, его заместитель Марат Хубиев, депутаты Парламента КБР, министры, руководители высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, предприятий промышленности и сельского хозяйства, представители научного сообщества, Общественной палаты КБР и общественных организаций республики, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.

На заседании были подведены итоги 2021 года, который был объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом науки и технологий. Министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов проинформировал, что инфраструктура научных организаций республики включает 89 лабораторий и научно-образовательных центров, 4 центра коллективного пользования, 6 уникальных научных установок, 11 научно-инновационных центров. Успешно функционируют 8 диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, издаются 7 рецензируемых научных журналов, из них три входят в перечень ВАК. В течение года реализовано 27 образовательных проектов, 36 международных межрегиональных и региональных научных конференций. При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда вузами и научными учреждениями республики получена финансовая поддержка на реализацию 119 исследовательских проектов. Получено 73 патента и 121 авторское свидетельство на изобретения по таким направлениям, как метеорология, химия, программы ЭВМ, ветеринарные препараты, селекция, природоохранное и мелиоративное строительство.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки молодых ученых, число которых в республике по сравнению с 2020 годом увеличилось на 8,6 процента. Сегодня в вузах работают около 600 научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет. В 2021 году в республике впервые была учреждена Премия Главы КБР, которой были отмечены несколько научных проектов. В соответствии с Положениями о Государственной премии Главы КБР в области науки и техники и Премии Главы КБР в области науки и инноваций для молодых ученых будут объявлены конкурсы на соискание обозначенных премий, результаты которых будут подведены до конца текущего года. Глава республики поручил Правительству разработать дополнительные меры поддержки молодых ученых. Казбек Коков сообщил, что к этой работе будет привлекаться Совет при Главе КБР по молодежной политике. «В рамках работы данного координационного органа мы также сможем уделить серьезное внимание поддержке молодых ученых», - акцентировал Глава республики. С анализом состояния и перспектив развития молодежного научного движения в регионе выступил заведующий научно-образовательным центром Кабардино-Балкарского научного центра РАН Алексей Абазов.

Были обсуждены возможности создания дополнительных инструментов поддержки научно-исследовательских проектов как за счет средств республиканского бюджета, так и через участие в грантовых программах федерального уровня. В том числе с этой целью планируется подписание соглашения между Российским научным фондом и Правительством республики о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований.

Концепцию стратегии реформирования региональной инновационной системы в интересах решения задач опережающего научно-технологического и социально-экономического развития республики представил председатель ФГБНУ «ФНЦ «Кабардино-Балкарский научный центр РАН» Залимхан Нагоев.

Глава Кабардино-Балкарии заострил внимание на принципиальной важности наращивания инновационного потенциала республики и его практического применения для решения общественно значимых задач. «Без науки, без инноваций решить задачи динамичного развития, перехода на качественно иной уровень будет невозможно», - отметил Казбек Коков. Руководитель региона поручил рабочим группам Совета активно включиться в работу, завершить к сентябрю разработку Стратегии развития региональной инновационной системы Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года.