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Казбек Коков провел заседание Совета при Главе КБР по стратегическому развитию и нацпроектам

Казбек Коков провел заседание Совета при Главе КБР по стратегическому развитию и нацпроектам

29.12.2022 | 22:06
В этом году Кабардино-Балкария включилась во все 12 нацпроектов, которые действуют на территории страны. Благодаря им в республике реализовали 46 региональных проектов. В общей сложности построили, капитально отремонтировали, привели в нормативное состояние более 100 объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта, водоснабжения, дорожной сети, общественных территорий. В рейтинге регионов по достижению целевых показателей Кабардино-Балкария – в лидерах. По нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” реализовали сразу 3 проекта. В том числе создавали благоприятные условия для работы самозанятых. Их число в республике составило практически 55 тысяч. Это в 12 раз больше плановых показателей. По нацпроекту Безопасные качественные дороги в республике привели в нормативное состояние более 180 км региональных и местных трасс, отремонтировали свыше 130 погонных метров мостов, обустроили около 70 км уличного освещения. В результате повысили безопасность движения. По нацпроекту “Культура” в городских и сельских поселениях капитально отремонтировали 5 ДК, театр юного зрителя, завершили строительство Центра культурного развития в Нальчике. Новое оформление получили детские школы искусств, их также оснастили музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. В муниципалитетах созданы модельные библиотеки. Особое внимание на заседании уделили вопросам оплаты труда работников культуры. В этом году увеличились реальные доходы населения, отметили на Совете. Способствовали тому федеральные выплаты в поддержку семей с детьми и 10-процентное повышение заработной платы бюджетникам. В новом году работу в данном направлении продолжат.   https://t.me/vestikbr
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