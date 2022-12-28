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Казбек Коков провел заседание Совета при Главе КБР по инвестициям и предпринимательству

Казбек Коков провел заседание Совета при Главе КБР по инвестициям и предпринимательству

28.12.2022 | 22:56
Казбек Коков провел заседание Совета при Главе КБР по инвестициям и предпринимательству. В первую очередь рассмотрели вопрос позиции республики в Национальном рейтинге состояния инвестклимата субъектов страны. Составляет его Агентство стратегических инициатив. Казбек Коков подчеркнул: растущий потенциал Кабардино-Балкарии в общероссийском рейтинге должен быть представлен в полной мере. По итогам 9 месяцев инвестиции в республике составили почти 19 с половиной млрд рублей. Это на четыре процента больше, чем за такой же период прошлого года. Индекс промышленного производства вырос на пять процентов, сельского хозяйства – на четыре. На заседании обсудили вопросы цифровизации госуслуг для предпринимателей. Она, в частности, поможет сократить сроки получения документов. Говорили также о взаимодействии техникумов и колледжей с предприятиями и о профориентации выпускников школ. Остановились и на вопросах укрепления материально-технической базы учебных заведений. Планируется расширить площади, где будут готовить специалистов в сфере легкой промышленности. Глава региона также подчеркнул: все предприниматели должны участвовать в повышении инвестиционной привлекательности республики… Предложения членов Совета будут учтены в работе.   https://t.me/vestikbr
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