Казбек Коков провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Повышение оплаты труда и уровня жизни населения. Эти вопросы стали ключевыми сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Провел его Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
С 1 августа зарплата работников бюджетной сферы в республике должна вырасти на 10 процентов. Казбек Коков поручил кабинету министров также подготовить предложения по увеличению оплаты труда другим категориям. Важный момент и рост производства. Руководитель республики подчеркнул, нужно более интенсивно развивать промышленную отрасль.
Касаясь темы реализации нацпроектов, по линии Минстроя на капремонт действующих и возведение новых объектов выделено почти 7 млрд рублей, доложил руководитель ведомства Алим Бербеков. Это в 4 с половиной раза больше по сравнению с прошлым годом.
В сфере образования возводятся 10 школ и 5 ясельных блоков. Еще 6 объектов в сфере здравоохранения, в том числе – онкологический диспансер, новая поликлиника в Нальчике, 4 амбулаторных подразделения в сельских поселениях. До конца года будут благоустроены 13 общественных территорий в пяти городах республики. Глава региона подчеркнул, особое внимание необходимо уделять качеству работ и соблюдению сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Министр культуры Мухадин Кумахов сообщил, по профильному нацпроекту республике выделено 413 с половиной млн рублей.
В завершение Казбек Коков еще раз обозначил одну из главных социально значимых задач – решение проблемы качественного водоснабжения. Главам местных администраций поручено не откладывая заняться этим вопросом.
https://t.me/vestikbr