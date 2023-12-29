Казбек Коков провел заседание Совета по инвестициям и предпринимательству

Кабардино-Балкария значительно улучшила инвестиционный климат – свидетельствуют результаты Национального рейтинга 23-го года. Об этом шла речь сегодня на заседании Совета по инвестициям и предпринимательству, которое провел Глава республики Казбек Коков.
Улучшение инвестиционного климата, прежде всего, должно сказаться на росте валового регионального продукта и доходности республиканского бюджета…
В Кабардино-Балкарии внедрили Региональный инвестиционный стандарт. Его цель – создать благоприятные условия для бизнеса и содействовать дополнительным вложениям в экономику…
На заседании также отметили, что в республике выросло число людей, занятых малым и средним предпринимательством. В этом году их примерно 115 тысяч человек, что вдвое больше, чем в 21-м.
В республике снизился уровень регистрируемой безработицы. Продолжают ликвидировать теневую занятость. А чтобы обеспечить приток квалифицированных специалистов, развивают систему целевого обучения в колледжах.
В завершение Казбек Коков поблагодарил бизнесменов за вклад в экономику и активную поддержку участников СВО, а также вручил Благодарственные письма Главы молодым предпринимателям.
