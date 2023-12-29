Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков провел заседание Совета по инвестициям и предпринимательству

Казбек Коков провел заседание Совета по инвестициям и предпринимательству

29.12.2023 | 22:29
Кабардино-Балкария значительно улучшила инвестиционный климат – свидетельствуют результаты Национального рейтинга 23-го года. Об этом шла речь сегодня на заседании Совета по инвестициям и предпринимательству, которое провел Глава республики Казбек Коков. Улучшение инвестиционного климата, прежде всего, должно сказаться на росте валового регионального продукта и доходности республиканского бюджета… В Кабардино-Балкарии внедрили Региональный инвестиционный стандарт. Его цель – создать благоприятные условия для бизнеса и содействовать дополнительным вложениям в экономику… На заседании также отметили, что в республике выросло число людей, занятых малым и средним предпринимательством. В этом году их примерно 115 тысяч человек, что вдвое больше, чем в 21-м. В республике снизился уровень регистрируемой безработицы. Продолжают ликвидировать теневую занятость. А чтобы обеспечить приток квалифицированных специалистов, развивают систему целевого обучения в колледжах. В завершение Казбек Коков поблагодарил бизнесменов за вклад в экономику и активную поддержку участников СВО, а также вручил Благодарственные письма Главы молодым предпринимателям.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных