Казбек Коков провел заседание правительства КБР

С января по май оплата труда в республике выросла больше чем на восемь процентов. Данные – в сравнении с таким же периодом прошлого года – прозвучали на совещании с кабинетом министров, которое провел Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Было отмечено, что в обозначенный период номинальная среднемесячная зарплата в целом по экономике составила 32734 рубля. Реальная, учитывая индекс потребительских цен, – 96,1 процента от этой суммы. Такая ситуация не может устраивать, подчеркнул Казбек Коков.
С августа бюджетникам вновь увеличили зарплату – на 10 процентов.
Правительство продолжает работу по повышению уровня доходов граждан, чтобы показатель был сопоставим с общероссийским. Решаются вопросы занятости населения и борьбы с безработицей. Большое внимание уделяют социальной поддержке, особенно семей с детьми. Для них действуют семь видов выплат.
Общая сумма выделенных средств превысила два миллиарда рублей. Пособия получили больше 25 тысяч детей, компенсационные выплаты – почти 13 тысяч семей. 83-м оказали адресную помощь, чтобы улучшить их жилищные условия.
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