Казбек Коков провел заседание Оперштаба по эпидситуации в республике





Темпы заболеваемости коронавирусом в республике, которые наблюдаются на данный момент, позволяют не вводить дополнительные ограничительные меры. Об этом заявлено на заседании профильного Оперативного штаба. Его в режиме видеоконференции провел Глава КБР Казбек Коков. Отмечено: многое сейчас зависит от уровня вакцинации населения. «С ухудшением ситуации в целом, с Москвы пошло, уже более 10 дней прошло, определенный рост у нас тоже стал наблюдаться, но постепенный, контролируемый. В то же время темпы вакцинации имеют положительную динамику. Сегодня мы вышли на порядка 2300 вакцинируемых в сутки, по крайней мере, последние два дня. Рост очень хороший. На сегодня провакцнировано первым компонентом свыше 56 тысяч в республике»- отметил Глава. Руководитель Управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов пояснил, что во многих регионах страны сейчас создают условия, способствующие иммунизации. К примеру, точки общепита, где привит весь персонал, могут иметь знак отличия как более безопасные. Не исключена возможность перевода на дистанционную работу невакцинированных преподавателей вузов. Также главный санитарный врач обратился к представителям Духовного управления мусульман и Русской православной церкви с просьбой отменить массовые богослужения до нормализации эпидемиологической ситуации. Министр просвещения, науки и по делам молодежи Анзор Езаов сообщил о предстоящих выпускных: они планируются в сорок одной школе республики для двух и более классов. При этом количество участников отдельных торжеств превышает 50 человек. Оперштаб принял решение разрешить проведение школьных праздничных мероприятий при условии разведения классов по времени и территориально.