Казбек Коков провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе

Глава КБР Казбек Коков провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности в регионе, сообщает пресс-служба Главы республики. В заседании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, начальник Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надежин, главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, члены правительства, министры, главы муниципальных администраций. Подведены итоги работы Главного управления МЧС по КБР за 2022 год и обсуждены задачи на 2023 год. Открывая заседание, Казбек Коков отметил, год прошел сравнительно спокойно в части паводковой ситуации, схода лавин и селевых потоков. Руководитель республики поручил членам комиссии, учитывая, в том числе, общую геополитическую обстановку и связанные с этим риски, сосредоточить максимальное внимание на мониторинге и предупреждении чрезвычайных ситуаций, организации оперативного эффективного взаимодействия всех экстренных служб и органов власти республики. Михаил Надежин сообщил, что в 2022 году силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отреагировали на 1 чрезвычайную ситуацию и 27 социально-значимых происшествий. На территории КБР зарегистрировано 1470 пожаров, на которых эвакуировано и спасено 780 человек и материальных ценностей на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Пожарно-спасательными подразделениями республики всего совершено более двух с половиной тысяч выездов, а для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения привлекались 452 раза, спасено 16 человек. В прошедшем году органами надзорной деятельности Главного управления проведено 293 проверки противопожарного состояния объектов надзора. Спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России проведено 140 поисково-спасательных операций, в ходе которых спасено 128 человек. Нередко работы по спасению людей проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья. Кроме того, речь шла об укреплении материально-технической базы подразделений противопожарной службы. По информации министра строительства и ЖКХ Алима Бербекова, в этом году будут завершены строительство и реконструкция пожарных депо в Ново-Хамидие и Заюково. Прорабатывается выделение дополнительных средств на дальнейшие работы в данном направлении. По итогам заседания будет доработан и утвержден План работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2023 год.