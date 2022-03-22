Казбек Коков провел заседание Cовета при Главе КБР по молодежной политике

«Наш ответ объявленной нам санкционной войне должен идти через развитие и укрепление государства по всем направлениям. Совет по молодежной политике призван усилить эффективность органов власти и общественных организаций в выработке правильной молодежной политики». К. Коков __________________ Казбек Коков провел первое заседание Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по молодежной политике. В состав Совета, который был создан по решению Главы республики в конце прошлого года, вошли 56 представителей молодежного актива республики. Среди них — представители от муниципалитетов, общественных организаций, волонтерских объединений, конфессий, различных предприятий и организаций. Председателем Совета стал Глава КБР Казбек Коков. Приветствуя участников встречи, Казбек Коков сказал: «Работа над созданием отдельного исполнительного органа государственной власти в области молодежной политики ведется. Решение будет принято. Вместе с тем, посчитал, что предварительно для эффективной организации работы необходим все же коллегиальный, координационный орган «вне власти», который сможет смотреть на проблемы и пути их решения под разными углами с максимальным охватом, анализировать ситуацию, вырабатывать предложения в сфере молодежной политики. Для меня как Главы республики это важно, поэтому посчитал правильным возглавить этот координационный орган лично». Одной из ключевых задач Совета Казбек Коков обозначил борьбу с антироссийской политикой, фашистской идеологией. «Сейчас ситуация на Украине, к большому сожалению, стала ярким и очевидным примером того, насколько молодежная политика – это глобальный и всепроникающий инструмент для государственного строительства в целом. Целенаправленная антироссийская политика, системная работа в данном направлении с молодежью, пронизывающая образовательный процесс и с явным националистическим окрасом, проводимая руководством Украины последние десятилетия, дала результат, который мы сейчас видим. Воспитано целое поколение молодых людей радикальных, националистических взглядов и готовых к действию. Проблема фактически уже даже не страны, а мирового масштаба. Нельзя позволять иным силам извне навязывать нашей молодежи проявления национализма и экстремизма. Регионам необходимо обеспечить социально-экономическую стабильность в новых условиях жесточайших санкций, введенных против нашей страны. Наш ответ объявленной нам санкционной войне должен идти через развитие и укрепление государства по всем направлениям. Совет по молодежной политике призван усилить эффективность органов власти и общественных организаций в выработке правильной молодежной политики»,- подчеркнул руководитель региона. Министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов проинформировал о проводимой в республике работе, основными направлениями которой является подготовка молодежных лидеров и активистов, пропаганда здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи, профилактика правонарушений в молодежной среде, гражданско-патриотическое воспитание. За три года в событиях всероссийского уровня, таких как Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и «Таврида-АРТ» приняли участие порядка 200 представителей от региона, а победители получили на реализацию своих проектов гранты в размере 12 миллионов рублей. 157 молодежных проектов республики признаны лучшими, на их реализацию направлено 130 миллионов рублей грантовых средств. Добровольческое российское детско-юношеское движение «Юнармия», где числятся порядка 6 тысяч детей, входит в пятнадцать лучших по стране патриотических организаций и в тройку лидеров по СКФО, а участники организации «Российское движение школьников» занимают первые места в различных номинациях всероссийских соревнований. «Большая перемена» в прошлом году выявила пять школьников - победителей из Кабардино-Балкарии. На реализацию добровольческих проектов в рамках всероссийского конкурса «Регион добрых дел» Кабардино-Балкария за три года получила субсидии в размере 23,7 миллиона рублей. От молодежного актива республики прозвучали предложения и концепции для реализации в туристической сфере, спорте, культуре, социальной политике, добровольческой деятельности, по грантовой поддержке молодежных инициатив. Встреча прошла в свободном формате, переходя от обмена мнениями к дискуссиям. Молодежь поделилась с Главой республики своими идеями и планами, которые получили поддержку руководителя. Глава республики внес ряд поручений на ближайшую перспективу. Совету вместе с Правительством КБР, Министерством просвещения, науки и по делам молодежи республики необходимо разработать новые критерии оценки деятельности муниципалитетов в части реализации молодежной политики, представить предложения о том, как сделать работу молодежных институтов, в том числе будущего Дворца творческой молодежи, эффективной и интересной. Также предстоит подготовить программу Северо-Кавказского фестиваля молодежи, приуроченного к 100-летию образования Кабардино-Балкарии, и оказать содействие в разработке программы грантовой поддержки молодежных инициатив. Члены совета будут задействованы практически во всех процессах, участвовать в реализации государственной политики с учетом интересов молодежи во всех сферах жизни республики. По итогам встречи Казбек Коков прокомментировал в своем телеграм-канале: «Подчеркну, молодежная линия должна быть встроена во все направления социально-экономического развития республики. Это подразумевает, в том числе, создание молодежной инфраструктуры, сети центров по различным направлениям. Главное - увидел людей, которые имеют свое мнение, которые уже сумели самостоятельно чего-то достичь и готовы идти дальше. Уверен, Совет станет командой, тем координационным центром, который придаст новый импульс молодежному движению и молодежным инициативам».