Казбек Коков провел заседание Антинаркотической комиссии КБР

Обсуждены принимаемые в регионе меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в местах лишения свободы. Рассмотрена также деятельность муниципальных антинаркотических комиссий в сфере профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, а также итоги реализации муниципальных антинаркотических программ за 8 месяцев 2020 года. Глава КБР отметил, органы местного самоуправления являются одной из важных структур любого общества, деятельность которых направлена на реализацию потребностей населения, жителей республики. В системе профилактики и противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ им отводится особая роль. В силу своей специфики муниципальные антинаркотические комиссии ближе, чем кто-либо к конкретным людям и их проблемам. В этой связи органам местного самоуправления необходимо вести постоянную адресную профилактическую работу, оказывать в том числе наркологическую и профилактическую поддержку нуждающимся в этом гражданам района. Казбек Коков подчеркнул также важность социальной адаптации граждан, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции, содействия в их трудоустройстве в целях снижения числа рецидивов. Отдельно отмечена необходимость усиления работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.