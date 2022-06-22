Казбек Коков провел заседание Антинаркотической комиссии КБР

В Кабардино-Балкарии отмечен рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, которые совершаются с использованием информационных технологий, в том числе через интернет-магазины и электронные кошельки. Об этом сегодня сообщили на заседании республиканской Антинаркотической комиссии. Провел его Глава региона Казбек Коков. Участники присоединились к общероссийской минуте молчания – акции в знак памяти и скорби, которыми отмечено 22 июня… На заседании обсудили вопросы профилактики наркомании среди молодежи. Казбек Коков отметил, что в регионе высокая выявляемость преступлений в этой сфере. Вместе с тем Глава республики указал на необходимость совершенствовать оперативно-розыскную работу и профилактические мероприятия. По информации министра внутренних дел Василия Павлова в прошлом году были перекрыты 27 каналов поступления в Кабардино-Балкарию наркотических и сильнодействующих веществ. Ситуация усугубляется тем, что преступления носят межрегиональный характер, и это затрудняет их раскрытие. На встрече также рассмотрели вопросы реабилитации людей, которые попали в болезненную зависимость. Обсуждены результаты профилактической работы, проводимой волонтерскими организациями. По итогам заседания даны необходимые поручения.