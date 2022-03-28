Казбек Коков провел заседание Антинаркотической комиссии КБР

Глава КБР Казбек Коков провел заседание Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики. В заседании приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, члены Правительства КБР, руководство надзорных, правоохранительных и силовых структур. В ходе мероприятия были озвучены итоги деятельности уполномоченных органов по противодействию и незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 в году. Открывая заседание, Казбек Коков отметил, что в республике, благодаря мерам, принимаемым в рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической комиссии, наблюдается улучшение наркоситуации. В 4,5 раза снизилось число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, на 77,5 процента увеличилась выявляемость административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вместе с тем Глава республики подчеркнул, что необходимо продолжить усиление борьбы с противодействием распространению наркомании.Информацию по повестке представили заместитель министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике Назир Мамхегов, который сообщил об увеличении на 9,5 % выявляемости преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Он подчеркнул, что попытки наладить в республике сбыт наркотиков не прекращаются, используются неконтактные способы передачи наркотиков через социальные сети, так называемые «закладки». Правоохранительными органами активизирована работа по противодействию обороту наркотиков, в том числе синтетических. Он отметил, что в основном преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершаются иностранными гражданами. Проводится комплексная работа по профилактике наркомании среди населения республики. Заместитель министра здравоохранения КБР Татьяна Аникушина проинформировала о мерах, направленных на совершенствование качества оказания медицинской помощи лицам, страдающим от наркотической зависимости. Закуплено медицинское оборудование для палаты интенсивной терапии отделения неотложной наркологической помощи Наркодиспансера, оборудование для демонстрации тематических материалов при проведении профилактических мероприятий. Профильной службой в ходе медицинского обследования на предмет наркотической зависимости было охвачено более 100 тысяч человек, среди которых почти 30 тысяч — учащиеся школ и средних образовательных учреждений. На базе Наркологического диспансера создан реабилитационный центр «Подросток и семья». В целом число больных, снятых с диспансерного и профилактического наблюдения, увеличилось, для оказания необходимой медицинской помощи в республике созданы необходимые условия.Министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов сообщил, что в образовательных учреждениях республики систематически проводится тестирование, что позволяет на ранней стадии выявить молодых людей из групп риска. Министерством также ведется совместная активная работа с молодежными антинаркотическими волонтерскими организациями. Казбек Коков поручил усилить участие волонтеров в профилактической работе и проработать вопрос грантовой поддержки социально значимых проектов, направленных на борьбу с наркоманией среди молодежи. Руководитель аппарата Антинаркотической комиссии КБР Юрий Шевченко представил результаты мониторинга наркоситуации за 2021 год. Он отметил, что тенденция к обезличиванию систем сбыта наркотиков с применением интернет-мессенджеров будет сохраняться, как и рост случаев полинаркомании в связи с появлением новых видов психоактивных веществ. Казбек Коков высказался за продолжение усиления борьбы с распространением наркотиков и межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики наркомании, в первую очередь среди подростков и молодежи. По итогам заседания принят проект решения по дальнейшей работе Антинаркотической комиссии КБР.