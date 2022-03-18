Казбек Коков провел выездное заседание Антитеррористической комиссии

В Баксане под председательством Главы КБР Казбека Кокова состоялось выездное расширенное заседание Антитеррористической комиссии в Кабардино-Балкарской Республике. В повестку были вынесены вопросы антитеррористической деятельности органов местного самоуправления и муниципальных антитеррористических комиссий. В мероприятии приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, федеральный инспектор по КБР Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Дмитрий Васильченко, главы администраций муниципальных образований, руководящий состав правоохранительных органов региона. О результатах мониторинга общественно-политических и социально-экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, и мерах по совершенствованию этой работы проинформировал министр КБР Залим Кашироков. По состоянию на сегодняшний день в республике проживают лица, отбывшие наказание, в том числе за преступления террористической направленности. Глава КБР Казбек Коков подчеркнул, что с данной категорией лиц необходима постоянная индивидуальная работа. «В этом направлении сделано немало. Приняты необходимые управленческие решения. Определены субъекты и объекты профилактики, разработана методика, проводится значительное количество адресных мероприятий», — отметил Казбек Коков. Результатах адресной профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, в деятельность международных террористических организаций, а также реабилитацию детей, возвращенных из зон боевых действий в Ираке, Сирии, и профилактику распространения в их среде радикальных идей представили Залим Кашироков, главы муниципальных администраций Урванского района Валерий Ажиев, Черекского района Алан Кульбаев, Эльбрусского района Курман Соттаев. Главы местных администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, г.о. Баксан Хачим Мамхегов, Чегемского муниципального района Юра Борсов проинформировали о принимаемых мерах по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки деятельности муниципальных АТК. Глава КБР Казбек Коков отметил, что необходимо усилить работу в данном направлении и «выработать меры по активизации совместной деятельности по всем направлениям профилактики терроризма, усилить взаимодействие муниципальных АТК с районными подразделениями МВД и ФСБ». По итогам выступлений состоялись обмен мнениями участников заседания и утверждение проекта решения. Казбек Коков проинформировал собравшихся о ряде требований по темам, прозвучавшим на заседании. Руководитель республики назвал главными вопросы безопасности населения в повестке органов власти всех уровней, обозначив ключевым моментом в этой работе межведомственное взаимодействие. Глава Кабардино-Балкарии рекомендовал опираться в своей работе на новые документы в сфере профилактики терроризма, разработанные «Единой Россией», поручил продолжить работу с учетом прозвучавших выводов и поручений. «Мы готовы поддержать и общественные инициативы профилактического характера, и работу НКО — для этого Президентом России регионам даны соответствующие полномочия. Плачевный опыт Украины, когда люди, зомбированные националистической, террористической идеологией, идут на уничтожение своих же братьев в угоду чьим-то геополитическим интересам, весьма поучителен», - подчеркнул Коков. В заключение Глава региона поздравил присутствующих с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, «знаменательного события в истории нашей страны, которая дала знать всему миру, что защитит своих братьев».