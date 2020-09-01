Казбек Коков провел встречу с общественниками республики

В Государственной национальной библиотеке КБР имени Т.К.Мальбахова состоялась встреча Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с руководителями общественных организаций республики, посвященная подготовке к празднованию в 2022 году 100-летия образования КБР.

В мероприятии приняли участие представители духовенства, национально-культурных центров, ветеранских, профсоюзных и волонтерских организаций, руководители высших учебных заведений. Обсуждены вопросы социально-экономического, социально-политического развития республики и межнациональных отношений, сообщается на сайте Главы республики.

Обращаясь к участникам заседания, Казбек Коков напомнил о значимых социальных, экономических, политических проектах и задачах, которые удалось реализовать в 2019-2020 годы. В общественно-политической жизни республики важнейшим и знаменательным событием Казбек Коков назвал рабочий визит в 2019 году Владимира Путина и проведение в Кабардино-Балкарии заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

«По решению социально-экономических задач. Надо сказать, что при всех сложностях, вызванных как внешними, так и внутренними факторами, республика сохранила вектор и положительную динамику поступательного развития. За 2 года доходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики увеличились на 15 миллиардов рублей, а его объём в текущем году достигнет 50 миллиардов рублей. При этом удалось сократить государственный долг почти на 4 миллиарда. Экономия по кредитным ресурсам позволила высвободить средства в объёме порядка 250 миллионов рублей и направить их на решение социальных проблем жителей Кабардино-Балкарской Республики», — сказал К.В.Коков.

Глава КБР добавил, что в регионе продолжается устойчивая тенденция роста объёмов инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования: «Только в 2019 году их объём составил 44 миллиарда рублей, что, помимо прочего, позволило реализовать ряд инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Порядка шести таких же проектов реализуются в текущем году.

Заметно увеличились объёмы вложений в развитие инфраструктуры социальной сферы. В 2018 – 2019 годах были введены в строй 18 объектов спорта, 5 домов культуры, 4 объекта здравоохранения, 3 школы на 2145 мест и 23 дошкольных учреждения на 1260 мест. Были завершены работы на 7 объектах водоснабжения, водоотведения и газификации, благоустроены 235 дворов, 53 общественные территории и парки. По итогам текущего года будут построены еще 33 спортивных объекта, три школы на 750 мест, 29 дошкольных учреждений более чем на 2 тысячи мест, благоустроено свыше 120 дворов и 34 общественных территорий».Всего этого, подчеркнул Глава республики, в значительной степени удалось достичь благодаря реализации национальных проектов. Кроме того, по решению Президента Российской Федерации в сложный для страны 2020 год были приняты беспрецедентные меры по поддержке населения. В результате, общий объём социальных выплат жителям республики по итогам текущего года составит порядка 11 миллиардов 420 миллионов рублей, что более чем в три раза превысит аналогичный показатель 2019 года.

Большой объём работ, отметил Казбек Коков, осуществляется и в дорожном строительстве: «За прошедший период введены в эксплуатацию обновлённые автодороги «Дейское – Нижний Курп», «Дейское – Плановское», «Бабугент – Кара-Су», «Прохладный – Азау». До конца текущего года в г.Нальчике будут завершены работы по комплексной реконструкции и ремонту дорог по улицам Кирова, Канукоева, Марко Вовчок, Мальбахова, части улицы Шогенцукова. Продолжается масштабная реконструкция участка федеральной автомобильной дороги «Кавказ» протяжённостью 40 км. Всего же по итогам нынешнего года в нормативное состояние будут приведены автодороги общей протяжённостью 230 км, из них 73 км – федеральные, 103 км – республиканские и 54 км – муниципальные».

Позитивные изменения происходят также в других сферах жизнедеятельности республики. К.В.Коков подчеркнул, что все это достигнуто в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Глава КБР выразил благодарность руководителям политических партий, общественных и религиозных объединений за поддержку в оказании адресной помощи малоимущим категориям граждан. Во многом благодаря солидарному отношению со стороны населения Кабардино-Балкарии, сказал Казбек Коков, удалось избежать худшего развития сценария распространения эпидемии.

Одним из главных условий устойчивого динамичного развития республики, повышения уровня благосостояния граждан К.В.Коков назвал конструктивное взаимодействие региональных властей и общественных объединений в реализации значимых для будущего народов Кабардино-Балкарии общественно-политических мероприятий: «Важнейшим из них станет празднование 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики. Подготовка к этому знаменательному событию должна проходить под знаком нерушимости единства и сплочённости нашего народа».

«Сегодня уже пятое поколение наших народов живёт в единой Кабардино-Балкарии, а традиции братства и добрососедства имеют многовековую историю. И наша с вами задача – донести до каждого жителя республики значимость нашего единения, воздать должное каждому поколению, чьим трудом и волей строилась и развивалась и наша прекрасная республика. Уверен, абсолютное большинство общественно-политических структур республики проявят солидарность с нами в ключевых вопросах, связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.

Главной объединяющей платформой должна стать консолидация всего нашего общества. Любые инициативы и действия, направленные на эту цель, будут нами всемерно поддерживаться», — отметил Казбек Коков.

«Власть в Кабардино-Балкарии будет всегда открыта и равнодоступна для любой общественно-политической структуры при одном ключевом условии, если она действительно болеет за республику. Наши отцы, деды и прадеды передали нам замечательный, уютный и прочный дом под прекрасным названием «Кабардино-Балкария», под крышей которого в мире и согласии живёт дружная интернациональная семья. Всё, что работает на объединение, будет всегда поддержано нами», — заявил К.В.Коков.

Глава КБР отметил символичность проведения встречи в стенах национальной библиотеки, носящей имя Тимборы Кубатиевича Мальбахова, который посвятил свою жизнь благополучию и процветанию безмерно любимой республики и завещал будущим поколениям как «зеницу ока» беречь многовековые традиции дружбы и братства народов, ее населяющих.

«В ходе подготовки и празднования 100-летия образования республики мы должны продемонстрировать всей стране и всему миру верность избранному нашими предками курсу на строительство в составе России общего дома, нашей единой и сплочённой Кабардино-Балкарии, уважение к своей истории и традициям, к духовным ценностям и многовековой культуре наших народов. Именно такая живая связь поколений и составляет духовно-нравственный стержень нашего народа, без чего невозможно обеспечить достойное будущее родной Кабардино-Балкарии», — сказал в завершение выступления К.В.Коков.