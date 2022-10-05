Казбек Коков провел встречу с молодыми учителями Кабардино-Балкарии

Глава КБР Казбек Коков в День учителя встретился с молодыми педагогами, которые представляют образовательные учреждения муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Главы региона. Это учителя начальных классов и дополнительного образования, гуманитарных и точных дисциплин, информатики, физической культуры, ОБЖ, которые только начали свой путь в профессии. Среди них - победители национального проекта России Worldskills Russia и муниципального уровня этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования, финалисты Всероссийского форума классных руководителей, победители международных конкурсов, а также учителя подготовившие призеров олимпиад различных уровней. Во встрече принял участие министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов. Среди педагогов - учитель начальных классов Гимназии № 29 г. Нальчик Лилиана Кумахова, учитель биологии Лицея № 3 г.о. Прохладный Екатерина Казанцева, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 3 г. Баксан Карина Хачеритлова, учитель истории и обществознания школы № 3 с. Н.Куркужин Шамиль Успанов, учитель физики средней общеобразовательной школы с.п. Шордаково Марьяна Шогенова, учитель начальных классов школы № 2 с.п. Шалушка Милана Хутатова, учитель географии школы № 1 с.п. Верхняя Балкария Жамиля Занибекова, педагог дополнительного образования средних общеобразовательных школ с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен Ильяс Байсиев, учитель русского языка и литературы школы № 14 г. Майский Мария Брыкина, учитель английского языка школы № 3 г. Терек Амина Орсаева, учитель физической культуры и ОБЖ школы с. Малакановского Георгий Квелашвили, учитель физической культуры школы с.п. Герменчик Аслан Мезов, учитель информатики и 3D моделирования школы № 3 г. Тырнауз Тамирлан Батырбиев. В ходе диалога с Главой республики от молодых учителей прозвучали предложения по совершенствованию профессионального уровня и педагогического мастерства учителя, в том числе организация мастер-классов от опытных педагогов, которые получили признание на всероссийском уровне. Кроме того, в целях исключения рисков дефицита учителей физиков, химиков, математиков и биологов собеседники предложили создать в вузах республики профильный педагогический факультет, где будущие учителя смогут обучиться совместному мастерству педагога и преподавателя естественно-научного цикла. Прозвучали также предложения открыть летнюю школу с отдельной инфраструктурой, где сочетаются отдых и активные занятия в той или иной области. Молодые педагоги затронули и вопрос, касающийся снижения бюрократической нагрузки учителей общеобразовательных учреждений в виде излишней отчетности, а также создания современной спортивной инфраструктуры на базе сельских школ, что позволит развивать командные виды спорта в республике. В рамках беседы Казбек Коков дал ряд поручений по озвученным предложениям. «Мы их обязательно изучим и применим в нашей работе», — подчеркнул он. Руководитель региона отметил, что Кабардино-Балкария славится профессиональными и талантливыми педагогами и учителями, у которых имеются достижения как на региональном, так и на федеральном уровне. Учителя из Кабардино-Балкарии второй год подряд становятся лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года». Напомним, в прошлом, 2021 году среди лауреатов была учитель английского языка школы №2 города Майского Кушхова Карина. В этом году учитель физики и астрономии Лицея №2 города Нальчика Аслан Кашежев вошел в число пятнадцати лучших учителей России и принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с финалистами Всероссийского проекта «Учитель года — 2022». «Мы заинтересованы, чтобы таких учителей становилось больше. Для этого нужно призвание и, конечно, большой труд, самосовершенствование, умение соответствовать требованиям времени. Безусловно, нужны и условия», — подчеркнул Глава КБР. В Кабардино-Балкарии, в рамках федеральных, региональных программ и национальных проектов совершенствуются условия и качество образования, создается современная инфраструктура и улучшается материально-техническое обеспечение в школах. В республике за последние три года построено 6 школ на 3 335 мест, до 2025 года будет построено еще 18 школ. Сейчас строится 10 школ, а в течении двух лет будут отремонтированы и переоборудованы 50 школ. Одним из ключевых проектов в сфере образования является «Учитель будущего», направленный на профессиональный рост и повышение квалификации педагогических работников республики. В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, Президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2023 году в России Год педагога и наставника. Масштабные мероприятия будут запланированы по всей стране, как на федеральном, так и региональном уровне. В настоящее время в республике реализуется комплекс мер по поддержке педагогического сообщества. Так, педагогам, подготовившим призеров и победителей федеральных и региональных этапов всероссийских олимпиад, положены денежные премии, кроме того, им предоставляется компенсация расходов на коммунальные услуги в сельской местности. В Кабардино-Балкарии успешно функционирует Федеральная государственная программа «Земский учитель», которая предназначена для привлечения педагогов в сельскую местность. За последние три года гранты в размере 1 миллион рублей по программе «Земский учитель» получил 21 учитель. Также в целях оказания методической помощи заработала «Школа молодого учителя». Педагогическим работникам республики с 1 августа, как и в прошлом году, была повышена заработная плата на 10%. Глава региона также отметил, что в настоящее время на завершающей стадии находится работа по формированию новой отраслевой системы оплаты труда, предусматривающей увеличение размера минимального оклада преподавателя более чем на 40% до 12 500 рублей. Кроме того, будут введены дополнительные ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам. «Данные меры позволят в четвертом квартале текущего года выйти на средний уровень заработной платы порядка 31 тысячи рублей. В следующем году также продолжим эту работу. Если из республиканского бюджета в 2021 году на общее образование мы выделяли 3,7 миллиарда рублей, в этом уже будет 4,5 миллиарда рублей, а на 2023 год планируем – более 5 миллиардов рублей», - подчеркнул руководитель республики. В Кабардино-Балкарии численность учителей в возрасте до 35 лет составляет 1 152 человек (16%), а количество учителей, имеющих стаж работы до 3 лет, составляет 493 человека (7%). Казбек Коков в своем обращении к молодым учителям отметил важность обновления кадрового педагогического состава, а также развития института наставничества. «Откровенно, это был очень интересный и полезный для всех нас диалог. Очень благодарен участникам встречи за их неравнодушие, за желание внедрять все новое, опираясь при этом на лучшие традиции советской школы. Искренне поздравил всех присутствующих, а в их лице всех педагогов Кабардино-Балкарии и нашей страны с профессиональным праздником! Очень благородное дело воспитывать и обучать детей. Уверен, что мы еще не раз встретимся и уже как с учителями, которые достигли определенных результатов и добились высоких показателей в работе», — сказал Казбек Коков в завершении встречи.