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Казбек Коков провел совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка

Казбек Коков провел совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка

09.03.2023 | 20:41
В 2022-м в республике не допустили роста преступности и увеличили раскрываемость. Сократилось количество разбоев, грабежей и краж. Казбек Коков поручил продолжать активные оперативно-розыскные мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, криминализации экономики, коррупции и незаконному обороту наркотиков. Правоохранители также должны усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения и соблюдению закона в сфере информационных коммуникаций. Серьезное внимание следует уделить профилактике преступлений среди несовершеннолетних. Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул: нужно активнее выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить общество, используя как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Также следует постоянно держать в поле зрения критически важные объекты инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные объекты, предприятия АПК. Достичь целей можно лишь при взаимодействии с институтами гражданского общества, при поддержке жителей республики, подчеркнул Казбек Коков.   https://t.me/vestikbr
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