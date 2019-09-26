Казбек Коков провел совещание с руководством Правительства и муниципальных образований по вопросам организации работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов жизнеобеспЕчения в осенне-зимний период. — 2019.09.26

Отмечено, что республиканский жилфонд и объекты социальной инфраструктуры к отопительному сезону готовы на 100 процентов. Обследования инженерных систем ТЭК, электросетевого и газового комплексов будут полностью завершены в установленные сроки, налажен ежедневный мониторинг бесперебойного обеспечения населения Кабардино-Балкарии жилищно-коммунальными услугами. Поставлены задачи по дополнительному обеспечению предприятий ТЭК, муниципальных аварийных служб необходимыми резервами на случай возникновения внештатных ситуаций.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.09.26

— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек Правительствэм и унэм зэ1ущ1э

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.09.26

— КъМ-ны халкъны жумушларын жалчытхан кёп функциялы арасы алчыланы санындады.

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