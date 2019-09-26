Казбек Коков провел совещание с руководством Правительства и муниципальных образований по вопросам организации работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов жизнеобеспЕчения в осенне-зимний период. — 2019.09.26

Отмечено, что республиканский жилфонд и объекты социальной инфраструктуры к отопительному сезону готовы на 100 процентов. Обследования инженерных систем ТЭК, электросетевого и газового комплексов будут полностью завершены в установленные сроки, налажен ежедневный мониторинг бесперебойного обеспечения населения Кабардино-Балкарии жилищно-коммунальными услугами. Поставлены задачи по дополнительному обеспечению предприятий ТЭК, муниципальных аварийных служб необходимыми резервами на случай возникновения внештатных ситуаций.