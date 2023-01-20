Казбек Коков провел совещание с правительством КБР по вопросам проведения в республике Года педагога

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского. Именно он создал классно-урочную систему, ставшую основой образования в нашей стране. В знак памяти о нем, а также в целях признания особого статуса работников отрасли 2023-й объявлен Годом педагога и наставника.
То, как его отметят в Кабардино-Балкарии, предложил обсудить Глава республики Казбек Коков на совещании с правительством. План включает больше полусотни мероприятий, сообщил профильный министр Анзор Езаов. В них планируют задействовать свыше 15 тысяч человек.
Предусмотрено проведение мероприятий, направленных на популяризацию педагогической профессии и наставничества, в том числе торжественное открытие Года педагога и наставника, цикл телевизионных и радиопередач по формированию позитивного образа учителя.
Кроме того, запланировали различные форумы, марафоны и конкурсы, а также чествование лучших учителей республики. Фотографии и краткую информацию о них поместят на баннерах по главным улицам населенных пунктов и в социальных сетях. Отметят труд профессионалов сферы образования и материально.
По сто тысяч рублей получат победители состязаний “Учитель года”, “Воспитатель года”, “Мастер года”, а призерам и лауреатам выплатят по 50 тысяч. К началу нового учебного года в республике откроют три новые школы. Продолжают строительство семи учебных заведений. Также в 2023-м капитально отремонтируют 40 образовательных организаций и приступят к возведению еще восьми.
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